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منذ 13 دقيقة
بواكر أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والتنمية‭ ‬القروية‭ ‬والمياه‭ ‬والغابات،‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬البواكر‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬607‭.‬000‭ ‬طن‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بموسم‭ ‬2020‭-‬2021‭. ‬ وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬لها،‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬السياق‭ ‬الدولي‭ ‬الصعب،‭ ‬سجلت‭ ‬صادرات‭ ‬البواكر‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭أكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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