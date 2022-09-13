أسواق
أخبار
بواكر أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن صادرات البواكر بلغت 1.607.000 طن خلال الموسم 2021-2022، أي بزيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بموسم 2020-2021. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أنه رغم السياق الدولي الصعب، سجلت صادرات البواكر أداء جيدا خلال موسمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا