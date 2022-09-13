أسواق
تتويج مغربي في مسابقة لصناعة الحلويات
توج المغرب، السبت الماضي بالداخلة، بلقب الدورة الخامسة لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات، المنظمة في إطار البطولة الرسمية للطهاة الأفارقة. وفاز الفريق المغربي بهذه الجائزة، للمرة الثالثة على التوالي، بعد عشر ساعات من المنافسة، متبوعا بجزر موريس وتونس اللذين أحرزا، على التوالي، الرتبتين الثانية والثالثة. كما منحت لجنةأكمل القراءة »
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