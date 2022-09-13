fbpx
أسواق

تتويج‭ ‬مغربي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬لصناعة‭ ‬الحلويات‭ ‬

منذ 3 دقائق
توج‭ ‬المغرب،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بالداخلة،‭ ‬بلقب‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬لكأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬لصناعة‭ ‬الحلويات،‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البطولة‭ ‬الرسمية‭ ‬للطهاة‭ ‬الأفارقة‭.‬ وفاز‭ ‬الفريق‭ ‬المغربي‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬متبوعا‭ ‬بجزر‭ ‬موريس‭ ‬وتونس‭ ‬اللذين‭ ‬أحرزا،‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬الرتبتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭. ‬كما‭ ‬منحت‭ ‬لجنة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.