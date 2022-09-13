اذاعة وتلفزيون
“الأولى” تكشف شبكة برامجها
أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن جمهور الأولى سيكون على موعد مع شبكة برامج الموسم التلفزي الجديد. وأوضحت القناة أنها أعدت “توليفة متميزة من البرامج الغنية في مواضيعها، والمتنوعة على مستوى الأجناس التلفزية، وتستجيب لمعايير الجودة وتراعي اختلاف الأذواق والشرائح العمرية”، مشيرة إلى أنها تحرص على إفرادأكمل القراءة »
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