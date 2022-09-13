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أسواق

‭”‬غوغل‭” ‬تضيف‭ ‬خصائص‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ “‬أندرويد‭”‬

منذ 3 دقائق
أعلنت‭ “‬غوغل‭”‬،‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬الأنترنت‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬عن‭ ‬إضافة‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬تشغيل‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ “‬أندرويد‭”.‬ وحسب‭ ‬الشركة‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الخصائص‭ ‬الجديدة‭ ‬مساعدة‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد،‭ ‬مع‭ ‬تحذير‭ ‬المستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬الصمم‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬التحذيرية‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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