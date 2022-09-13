أسواق
”غوغل” تضيف خصائص جديدة على “أندرويد”
أعلنت “غوغل”، شركة خدمات الأنترنت والتكنولوجيا الأمريكية، عن إضافة مجموعة جديدة من الخصائص إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد”. وحسب الشركة ، فإن من شأن هذه الخصائص الجديدة مساعدة المستخدمين على الاشتراك في ملف واحد في وقت واحد، مع تحذير المستخدمين الذين يعانون الصمم من الأصوات التحذيريةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا