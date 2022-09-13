اذاعة وتلفزيون
الدار المشروكة على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم” اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و50 دقيقة، على موعد مع أحداث فيلم تلفزيوني بعنوان “الدار المشروكة”، من إخراج عبد الرحمن التازي. وكتب سيناريو الفيلم عبد الإله حمدوشي، ويعرف مشاركة مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر برشيد الوالي، وعمر لطفي، ونسرين الراضي،أكمل القراءة »
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