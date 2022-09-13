الرياضة
جدل قانوني بالهواة يصل “فيفا”
بن احمد يحتج على خسارته بالقلم قرر اتحاد بن احمد لكرة القدم نقل تظلمه إلى الاتحاد الدولي “فيفا”، بعد إنزاله من القسم الثاني هواة إلى بطولة عصبة الشاوية دكالة. ويعقد الفريق، حسب رئيسه خليل الزويري، ندوة صحافية اليوم (الثلاثاء)، لتسليط الضوء على الملف، الذي اعتبره فضيحة متشعبةأكمل القراءة »
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