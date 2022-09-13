الرياضة
150 لاعبا عاطلا بسبب “التأهيل”
اللجنة الجامعية ترفض الترخيص للاعبين بسبب غياب الضمانات كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن 150 لاعبا حرموا من خوض المباريات مع فرقهم في البطولة الوطنية بالقسمين الأول والثاني، بسبب عدم تأهيلهم، من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأوضحت المصادر نفسها أن عددا من الأندية لم تتوصلأكمل القراءة »
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