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أسواق

أول‭ ‬شبكة‭ ‬للوكلاء‭ ‬العقاريين‭ ‬المستقلين

منذ 4 دقائق
جانب من الندوة الصحافية (خاص)
‮«‬ملكية‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬الوساطة‭ ‬العقارية‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬التكوين‭ ‬والمشاركة‭ ‬والرقمنة تم‭ ‬الإعلان،‭ ‬أخيرا،‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬صحافية‭ ‬نظمت‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ “‬ملكية‭”‬،‭ ‬أول‭ ‬شبكة‭ ‬للوكلاء‭ ‬العقاريين‭ ‬المستقلين،‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬الوكالة‭ ‬العقارية‭ ‬الرقمية‭ ‬بالكامل،‭ ‬وتعتمد‭ ‬إستراتيجية‭ ‬التسويق‭ ‬الشبكي‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الوكلاء‭ ‬العقاريين‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬وتكوين‭أكمل القراءة »

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