أسواق
أول شبكة للوكلاء العقاريين المستقلين
«ملكية» تهدف إلى تشجيع تنظيم قطاع الوساطة العقارية اعتمادا على التكوين والمشاركة والرقمنة تم الإعلان، أخيرا، في ندوة صحافية نظمت بالبيضاء، عن إطلاق “ملكية”، أول شبكة للوكلاء العقاريين المستقلين، تركز على فكرة الوكالة العقارية الرقمية بالكامل، وتعتمد إستراتيجية التسويق الشبكي التي تمكن الوكلاء العقاريين من استقطاب وتكوينأكمل القراءة »
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