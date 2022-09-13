الرياضة
الجيش يتعثر في بداية رحلته القارية
غضب جماهيري بعد تضييع الفوز أمام ريمون ستارز حقق الجيش الملكي تعادلا بطعم الخسارة (1 – 1) أمام ريمون ستارز النيجيري في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”.أكمل القراءة »
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