اليزيدي: أخنوش “ماكينة” اشتغال بدقة سويسرية

وصف عبد الرحمن، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، بأنه “ماكينة” اشتغال مغربية حقيقية، بجودة يابانية، ودقة سويسرية، و عقيدة “أغاراس أغاراس” الأمازيغية.

وأضاف الناشط السياسي والحقوقي بسوس أنه “في أقل من سنة، بعد أن بوأه المغاربة المرتبة الأولى في انتخابات 8 شتنبر 2021، باحتساب فترة تشكيل الحكومة، و إعداد مراسيم تحديد صلاحيات الوزارات، نجح رئيس الحكومة في إعداد وإخراج جميع مشاريع النصوص القانونية المرتبطة بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وفاءً بوعده الانتخابي والحكومي وتنفيذا لالتزامه أمام جلالة الملك”.

وصرح اليزيدي، في حديثه مع “الصباح”، أنه “بفضل مشروع القانون الأخير الذي صادق عليه المجلس الحكومة، أمس (الخميس)، سيتمكن الأشخاص حاملو بطاقة المساعدة الطبية “راميد” وذوو الحقوق، وعددهم 11 مليون شخص، من الاستفادة بشكل تلقائي من خدمات التغطية الإجبارية، مع احتفاظهم بمكتسباتهم السابقة، ومنها الإعفاء من المساهمات التي ستتحملها الدولة، مع استفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة للموظفين والأجراء نفسها”.

ويرى المتحدث نفسه أنه “مع نهاية السنة الجارية، سيكون جميع المغاربة مشمولين بخدمات الحماية الصحية الاجبارية، ما يمثل ثورة حقيقية ضد الهشاشة الصحية ومخلفاتها الاجتماعية والاقتصادية”.

هذه الجدية لدى رئيس الحكومة، حسب اليزيدي، تؤشر على القطيعه مع حكامة عمل رئاسة الحكومات السابقة، وترسل إشارات الطمأنينة إلى كافة المغاربة حول حرص الأستاذ عزيز أخنوش على الوفاء بباقي الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي، رغم الظروف الاقتصادية و المناخية الصعبة”.