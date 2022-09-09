أمن مراكش يطيح بأجنبيين غررا بقاصر وهتكا عرضها

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس (الخميس)، من توقيف سائحين من جنسية أجنبية يبلغان من العمر 29 و39 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالفساد

والتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها بدون عنف.

وعلمت “الصباح” أن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى قيام المشتبه فيهما باستدراج الفتاة القاصر البالغة من العمر 16 سنة وشقيقتها الراشدة إلى شقة يكتريانها بمراكش، لممارسة الفساد، قبل أن يتم توقيفهما بعد إشعار مصالح الشرطة بمعطيات حول هذه القضية.

وأكد مصدر أمني إخضاع الموقوفين لبحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.