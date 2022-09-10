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“البولفار” يثير غضب “بابل”
الفرقة أقصيت عدة سنوات من المشاركة في المهرجان الوحيد لـ “الروك” خرج أعضاء فرقة “بابل”، التي اشتهرت في مجال موسيقى “الروك” عن صمتهم من أجل التعبير عن غضبهم على الإقصاء، الذي طالهم من قبل إدارة مهرجان “البولفار” في نسخته المقبلة. وقال عادل بوعواد، عضو فرقة “بابل” ل”الصباح”أكمل القراءة »
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