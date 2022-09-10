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الصباح الفني

مهرجان‭ ‬العيطة‭… ‬سقط‭ ‬سهوا‭ ‬على‭ ‬آسفي‭ ‬

منذ 3 ساعات
جانب‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سابقة‭ ‬للمهرجان‭                              (‬خاص‭)‬
ارتجالية‭ ‬في‭ ‬التدبير‭ ‬تطبع‭ ‬دورة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬واحتكار‭ ‬أحادي‭ ‬للبرمجة فجأة‭ ‬انبعثت‭ ‬مديرة‭ ‬قطاع‭ ‬الثقافة،‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬لتدافع‭ ‬بشكل‭ ‬ارتجالي،‭ ‬يشوبه‭ ‬اللبس‭ ‬والغموض‭ ‬عن‭ ‬مهرجان‭ ‬العيطة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬21‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬آسفي‭ ‬منذ‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬وإلى‭ ‬غاية‭ ‬غد‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اتهامات‭ ‬بتورطها‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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