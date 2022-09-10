الصباح الفني
مهرجان العيطة… سقط سهوا على آسفي
ارتجالية في التدبير تطبع دورة هذه السنة واحتكار أحادي للبرمجة فجأة انبعثت مديرة قطاع الثقافة، التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتدافع بشكل ارتجالي، يشوبه اللبس والغموض عن مهرجان العيطة في دورته 21 التي تحتضنها آسفي منذ أمس (الجمعة) وإلى غاية غد (الأحد)، في ظل اتهامات بتورطها فيأكمل القراءة »
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