اذاعة وتلفزيون
موقع إلكتروني للمهرجان الوطني للفيلم
أحدث المركز السينمائي المغربي موقعا إلكترونيا خاصا بالمهرجان الوطني للفيلم (www.fnf.ma)، بمناسبة الدورة 22 للمهرجان الذي سينظم من 16 إلى 24 شتنبر الجاري بطنجة. والموقع الإلكتروني متاح باللغتين العربية والفرنسية، ويمكن زائره من الاطلاع على جميع فعاليات المهرجان وأنشطته. كما يقدم لمحة عن الأفلام المشاركة في مسابقاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا