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الرياضة

ضرار يخطف الأضواء بملعب البشير

منذ 3 ساعات
شباب المحمدية حقق الفوز الثاني على التوالي واستعاد بنقطيب خطف نبيل ضرار، الدولي المغربي السابق، الأضواء في مباراة شباب المحمدية ومولودية وجدة، أول أمس (الخميس)، بملعب البشير بالمحمدية، ضمن الدورة الثانية من بطولة القسم الأول. وانتهت المباراة بفوز شباب المحمدية بهدف لصفر، وهو الثاني بعد الأول علىأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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