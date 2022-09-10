الرياضة
الفتح يطيح بالسوالم
عبوب قال إن فريقه لا يستحق الهزيمة وتغييرات السلامي كانت حاسمة ساهمت تغييرات المدرب جمال السلامي، في عودة الفتح الرياضي، بأول فوز هذا الموسم، على حساب شباب السوالم، بهدف لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الخميس)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة الثانية من بطولة القسم الأول.أكمل القراءة »
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