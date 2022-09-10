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وطنية

إليزابيث… رحيل ملكة الأرقام القياسية

منذ 3 ساعات
Britain's Queen Elizabeth II waves to the crowd from Buckingham Palace balcony at the end of the Platinum Pageant in London on June 5, 2022 as part of Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrations. - The curtain comes down on four days of momentous nationwide celebrations to honour Queen Elizabeth II's historic Platinum Jubilee with a day-long pageant lauding the 96-year-old monarch's record seven decades on the throne. (Photo by Frank Augstein / POOL / AFP)
تربعت على عرش بريطانيا سبعين سنة وزارت المغرب في الثمانينات أعلنت العائلة المالكة البريطانية، مساء أول أمس (الخميس) عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر بالمورال الملكي بأسكتلندا محاطة بأبنائها وأحفادها. كما أعلنت بريطانيا عن تولي الملك «تشارلز الثالث» العرش في المملكةأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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