وطنية
إليزابيث… رحيل ملكة الأرقام القياسية
تربعت على عرش بريطانيا سبعين سنة وزارت المغرب في الثمانينات أعلنت العائلة المالكة البريطانية، مساء أول أمس (الخميس) عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر بالمورال الملكي بأسكتلندا محاطة بأبنائها وأحفادها. كما أعلنت بريطانيا عن تولي الملك «تشارلز الثالث» العرش في المملكةأكمل القراءة »
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