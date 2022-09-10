وطنية
مخابرات “الكابرانات” في قيادة “بوليساريو”
فضح نشطاء جزائريون، نظام بلادهم الذي سرق عائدات النفط والغاز الطبيعي لدعم ميليشيات “بوليساريو” في تندوف، ودمر الاتحاد المغاربي لأجل المس بوحدة تراب المغرب. وأكد نشطاء جزائريون في أشرطة فيديو، أنهم لا يشتغلون مع المغرب، ولكنهم يحصلون على كافة المعطيات من ضباط الجيش الوطني الشعبي الرافضين لسياسةأكمل القراءة »
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