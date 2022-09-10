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وطنية

مخابرات‭ “‬الكابرانات‭” ‬في‭ ‬قيادة‭ “‬بوليساريو‭”‬

منذ 3 ساعات
فضح‭ ‬نشطاء‭ ‬جزائريون،‭ ‬نظام‭ ‬بلادهم‭ ‬الذي‭ ‬سرق‭ ‬عائدات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬لدعم‭ ‬ميليشيات‭ “‬بوليساريو‭” ‬في‭ ‬تندوف،‭ ‬ودمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغاربي‭ ‬لأجل‭ ‬المس‭ ‬بوحدة‭ ‬تراب‭ ‬المغرب‭.‬ وأكد‭ ‬نشطاء‭ ‬جزائريون‭ ‬في‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو،‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يشتغلون‭ ‬مع‭ ‬المغرب،‭ ‬ولكنهم‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المعطيات‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الشعبي‭ ‬الرافضين‭ ‬لسياسة‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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