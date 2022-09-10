الرياضة
رسالة رياضية: فظاعة
لم يكن صعبا توقع ما سيجري خلال نهائي كأس العرب لأقل من 17 سنة، المختتم بالجزائر، مساء أول أمس (الخميس) بوهران، عندما نبهنا لذلك في هذا الركن لعدد الأربعاء الماضي، بحكم السلوك العدواني المتجذر في النظام الجزائري، والذي يلقنه لأبنائه عبر جرعات، إلى أن يصيروا كبارا. كلأكمل القراءة »
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