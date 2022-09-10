حوار
بدور القاسمي: المبادرات الشجاعة طريق تعافي النشر
رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين قالت لـلصباح إن فرص القطاع كبيرة في المغرب وإن التحديات دافع للابتكار أجرى الحوار: الصديق بوكزول كشفت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، الفرص والتحديات أمام مجتمع النشر المغربي، كما قدمت تصورا عن خطة الاتحاد لخروج قطاع النشر من الأزمةأكمل القراءة »
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