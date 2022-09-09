الصباح الفني
“فينيتو” تجر على سي مهدي الانتقادات
وجهت انتقادات كثيرة للمغني سي مهدي، بعد طرح أحدث أعماله الغنائية، ويتعلق الأمر بأغنية صورها على طريقة فيديو كليب تحمل عنوان “فينيتو”، طرحها على قناته على “يوتوب”. وفوجئ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمستوى كلمات الأغنية، إذ اعتبروا أنها “دون المستوى”، واستخفاف بالجمهور ومستمعي الأغنية، إذ كتبت إحدىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا