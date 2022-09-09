اذاعة وتلفزيون
“مع محبتي” يستكمل حلقات الموسم الأول
فريق العمل يستعد لتصوير الموسم الثاني واستضافة أسماء جديدة يستكمل برنامج “مع محبتي”، من إنتاج القناة “الأولى”، عرض حلقات الموسم الأول، بعد توقيف عرضه بشكل مفاجئ. وبثت القناة السبت الماضي، حلقة خاصة بالفنان نعمان لحلو، كان من المنتظر أن تبثها خلال الموسم التلفزيوني الماضي، في انتظار عرضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا