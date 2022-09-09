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الرياضة

فشل انتقال رحيم إلى الحسنية

منذ 30 ثانية
الوداد يعير لاعبين لسباتة ويتلقى دعوة أربعة للأولمبيين تراجع حسنية أكادير عن التعاقد مع المدافع محمد رحيم قادما من الوداد الرياضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحسب معلومات “الصباح”، فإن شروط سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، أجهضت الصفقة التي كان يعول عليها باكيتا، مدرب الفريق السوسي، لترميمأكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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