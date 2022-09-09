الرياضة
فشل انتقال رحيم إلى الحسنية
الوداد يعير لاعبين لسباتة ويتلقى دعوة أربعة للأولمبيين تراجع حسنية أكادير عن التعاقد مع المدافع محمد رحيم قادما من الوداد الرياضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحسب معلومات “الصباح”، فإن شروط سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، أجهضت الصفقة التي كان يعول عليها باكيتا، مدرب الفريق السوسي، لترميمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا