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الرياضة

آسفي يقبل اعتذار عشا

منذ دقيقتين
الفريق العبدي منح لاعبيه 10 آلاف درهم بعد التعادل أمام الرجاء طوى المكتب المسير لأولمبيك آسفي خلافه مع اللاعب علي عشا، بصفة نهائية، بعدما قبل اعتذاره ورخص له بالعودة إلى تداريب الفريق الأول، إذ لعب زملاء له دورا كبيرا في تذويب الخلافات بين الطرفين، من بينهم محمدأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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