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الرياضة

الوداد يستعد لـ “السوبر” بالصخيرات

منذ دقيقتين
الناصيري يعد اللاعبين بمنحة خمسة ملايين للتتويج باللقب توجه الوداد الرياضي إلى الصخيرات، أمس (الخميس)، لإجراء استعداداته لمباراة نهضة بركان، المقرر إجراؤها، غدا (السبت) بالرباط، لحساب كأس السوبر الإفريقي. وعلمت “الصباح”، أن الوداد الرياضي قرر إجراء استعداداته بالصخيرات، للبقاء قريبا من الرباط، التي تحتضن المباراة، إضافة إلىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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