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الصباح الفني

زيادي تتغزل بشفشاون

منذ 7 دقائق
كتبت المغنية هند زيادي تدوينة على “إنستغرام”، تغزلت فيها بجمال شفشاون، أرفقتها بصورتين لها التقطتهما بأحد أزقة المدينة. وجاء في تدوينة زيادي التي حظيت بتفاعل الكثيرين “زرقاء مثل انعكاس البحر والسماء. هادئة وصافية مثل عيونها الجارية بالماء. أحببتها وأحببناها، فمن يقدر أن ينساها؟”. وفي سياق متصل، نشرتأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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