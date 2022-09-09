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الرياضة

البقالي يلاحق إنجازا جديدا بزيوريخ

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EUGENE, OREGON - JULY 18: Soufiane El Bakkali of Team Morocco celebrates after winning gold in the Men's 3000m Steeplechase Final on day four of the World Athletics Championships Oregon22 at Hayward Field on July 18, 2022 in Eugene, Oregon. Ezra Shaw/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
يلاحق سفيان البقالي، العداء العالمي والأولمبي، إنجازا تاريخيا جديدا، عندما يخوض نهائي الدوري الماسي، اليوم (الجمعة)، في سباق 3 آلاف متر موانع في زيوريخ السويسرية. وحقق البقالي العلامة الكاملة، بعد تألقه في جميع السباقات المبرمجة في الدوري الماسي هذا الموسم، إذ فاز في خمسة سباقات متتالية، ماأكمل القراءة »

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