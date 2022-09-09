الرياضة
البقالي يلاحق إنجازا جديدا بزيوريخ
يلاحق سفيان البقالي، العداء العالمي والأولمبي، إنجازا تاريخيا جديدا، عندما يخوض نهائي الدوري الماسي، اليوم (الجمعة)، في سباق 3 آلاف متر موانع في زيوريخ السويسرية. وحقق البقالي العلامة الكاملة، بعد تألقه في جميع السباقات المبرمجة في الدوري الماسي هذا الموسم، إذ فاز في خمسة سباقات متتالية، ماأكمل القراءة »
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