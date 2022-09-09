الرياضة
بطولة السلة الثلاثية بسلا
تنظم الجامعة الملكية لكرة السلة، البطولة الوطنية لكرة السلة الثلاثية لأقل من 17 و21 سنة، ذكورا وإناثا، نهاية الأسبوع الجاري، بقاعة فتح الله البوعزاوي بسلا. وأوضحت الجامعة الملكية لكرة السلة في بلاغ أنها تهدف من خلال تنظيم هذا الحدث الوطني، “إلى تطوير هذا النوع الرياضي على المستوىأكمل القراءة »
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