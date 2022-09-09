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وطنية

التعاقد يلغم النظام الأساسي لموظفي التعليم

منذ 5 دقائق
تستأنف وزارة التربية الوطنية، اليوم (الجمعة)، اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة، المكلفة بصياغة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بحضور ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وأكدت مصادر نقابية أن اجتماع اليوم ينتظر أن تقدم خلاله الوزارة مشروع النظام الأساسي، الذي كان ينتظر، حسب اتفاق 18 يناير الماضي،أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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