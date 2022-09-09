الصباح الفني
عبيد تتفاعل مع لمجرد
استعان الفنان سعد لمجرد، في الفيديو كليب المصور للأغنية الجديدة التي أطلقها قبل أيام، بعنوان “الحلق اللي عامل قلق”، بمقطع للفنانة المصرية من فيلم “الراقصة والطبال”، إذ ظهرت فيه نبيلة عبيد وهي ترقص، لكن الخلفية التي ظهرت في الكليب لم تكن من الفيلم، ووضعت عوضا عنها أهراماتأكمل القراءة »
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