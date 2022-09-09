ملف الصباح
اندماج أسرع في سوق الشغل
مدير المعهد العالي للهندسة التطبيقية طالب بإيجاد حل لإشكالية تمويل الدراسة بالتعليم العالي الخاص اعتبر محمد الزودي، مدير المعهد العالي للهندسة التطبيقية (IGA)، في حوار مع “الصباح”، أن اعتراف الدولة بدبلومات مؤسسات التعليم العالي الخاص كرس مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة خريجي القطاع الخاص للولوج إلى الوظيفة العمومية،أكمل القراءة »
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