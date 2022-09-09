الرياضة
شاكلا يبتعد عن المنتخب
بات سفيان شاكلا، المحترف بأود لوفين البلجيكي، مهددا بالعطالة، بعدما أسقطه مدرب الفريق مارك بريس من حساباته في الموسم الكروي الجاري. وكشفت تقارير إعلامية بلجيكية، أن المدرب الفني للوفين لم يعد مقتنعا بمستوى المدافع المغربي، قبل أن يبلغه أنه لن يعتمد عليه في معظم المباريات، الأمر الذيأكمل القراءة »
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