الرياضة
افتتاح أكاديمية الرجاء في 19 شتنبر
حضور حكومي وازن مرتقب والفريق قدم قميصه الجديد قال عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، إن افتتاح أكاديمية الفريق الأخضر، برمج يوم 19 شتنبر الجاري، بحضور وفد حكومي رفيع المستوى. وأوضح رئيس الرجاء في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام»، أنه اجتمع مع فوزي لقجع رئيسأكمل القراءة »
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