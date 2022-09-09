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الرياضة

“كاف” تحرم ستارز من مركب الرباط

منذ 21 ثانية
منعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ريمو ستارز النيجيري، من خوض حصة إعدادية على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، استعدادا للمباراة التي تجمعه بالجيش الملكي، بعد غد (الأحد)، لحساب الدوري التمهيدي من كأس “كاف”. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي ريمو ستارز النيجيري حاولوا الاستفادة من حقهم القانوني،أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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