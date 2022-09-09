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ملف الصباح

دخول‭ ‬جامعي‭ ‬برهانات‭ ‬كبرى

منذ 13 ثانية
موسم‭ ‬2022‭ ‬يشكل‭ ‬سنة‭ ‬استثنائية‭                                         (‬أرشيف‭)‬
غريب‭: ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الباحثين‭ ‬ضد‭ ‬تماطل‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬الالتزامات تخيم‭ ‬أجواء‭ ‬التوتر‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الجامعية،‭ ‬بسبب‭ ‬سياسة‭ ‬شد‭ ‬الحبل‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬الوصية،‭ ‬ونقابات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬التي‭ ‬هددت‭ ‬بمقاطعة‭ ‬الدخول‭ ‬الجامعي‭ ‬الحالي‭.‬ ويرى‭ ‬أساتذة‭ ‬باحثون‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬يشكل‭ ‬سنة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭أكمل القراءة »

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