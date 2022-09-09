ملف الصباح
دخول جامعي برهانات كبرى
غريب: حالة تأهب في أوساط الباحثين ضد تماطل الوزارة في تنزيل الالتزامات تخيم أجواء التوتر على المؤسسات الجامعية، بسبب سياسة شد الحبل بين الوزارة الوصية، ونقابات التعليم العالي، التي هددت بمقاطعة الدخول الجامعي الحالي. ويرى أساتذة باحثون أن موسم 2022-2023 يشكل سنة استثنائية في تاريخ النقابة الوطنيةأكمل القراءة »
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