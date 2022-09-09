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الرياضة

“بي إن سبور” تتوعد “القراصنة”

منذ 22 ثانية
هددتهم بالمتابعة القضائية بعد حصولها على حكم قضائي لصالحها في تونس توعدت القناة الرياضية القطرية “بي إن سبور”، مقرصني قنواتها، بالمتابعة القضائية، بعد توصلها بأمر قضائي استعجالي من المحكمة التونسية، ضد شركة معروفة ببيع تجهيزات “إي بي تي في”. وذكرت المجموعة الإعلامية أن بث قنواتها عن طريقأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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