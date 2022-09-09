الرياضة
نتائج الرياضيين تجر بنموسى للمساءلة
فريق الأحرار يشخص الواقع المر لعدد من الجامعات الرياضية في سؤال كتابي دعا إدريس الشرايبي، نائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تعزيز آليات مراقبة عمل الجامعات الرياضية لتحسين نتائج مختلف الرياضات، بالنظر إلى النتائج التي سجلتها في التظاهراتأكمل القراءة »
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