الصباح الفني
“مونتانا” يفتخر بأصوله المغربية
كشف مغني الراب المغربي كريم خربوش، الشهير بـ”فرنش مونتانا”، عن تعاونه مع العلامة التجارية “Skeleton Concepts”، وهي ورشة متخصصة في إضفاء الطابع الشخصي على الساعات، من خلال إطلاق “French Montana Concept”، وهي ساعة رولكس “دايتونا” مزينة بألوان علم المغرب. وكتبت صفحات في “أنستغرام”، متخصصة في أخبارأكمل القراءة »
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