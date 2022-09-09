اذاعة وتلفزيون
“نتفليكس” تفرج عن “كوبرا كاي”
أفرجت منصة “نتفليكس” منذ مدة، عن الإعلان الترويجي للموسم الخامس من سلسلة “كوبرا كاي”، مؤكدة أنها ستعرض حلقاته ابتداء من اليوم (الجمعة). وتضمن الفيديو لقطات تشويق للموسم المنتظر الجديد، إذ وصلت مدته إلى دقيقة و54 ثانية. وينطلق مقطع التشويق لـ”كوبرا كاي”، بالكشف عن اللحظات الختامية من بطولة الواديأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا