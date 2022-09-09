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اذاعة وتلفزيون

“الطعم” على “الأولى”

منذ 18 ثانية
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الجمعة) على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “الطعم”، للمخرج محمد مروازي. ويعرف الفيلم مشاركة مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بسناء عكرود وعزيز الحطاب وياسين أحجام، وحمادي عمور وأسماء أخرى. ويروي الفيلم قصة شابة تدعى “مريم”، وهي نشيطة ومستقلة بذاتها، تعمل مصممة أزياء،أكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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