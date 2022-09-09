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الرياضة

شاكير بوادي زم

منذ 22 ثانية
نجح سريع وادي زم في التعاقد مع عبد الرحيم شاكير، بإلحاح من المدرب محمد البكاري، الذي ساهم في جلب عدة عناصر مجربة، من أجل المنافسة على الصعود إلى بطولة القسم الأول. ويحمل شاكير من مواليد 1986، ألوان سريع وادي زم، بموجب عقد يمتد لموسم واحد، إذ سيعززأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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