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الرياضة

غيلوف: ضيعنا الفوز على الرجاء

منذ ساعة واحدة
لاعب آسفي قال إن فريقه تحسن كثيرا مع مصطفى ولم يفاجئه مستواه ب “دونور” قال وليد غيلوف، لاعب أولمبيك آسفي لكرة القدم، إن فريقه ضيع الفوز في مباراته أمام الرجاء، الأحد الماضي، بملعب محمد الخامس، ضمن الدورة الأولى من بطولة القسم الأول، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.أكمل القراءة »

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منذ ساعة واحدة


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