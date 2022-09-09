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الصباح الفني

العيطة‭ ‬تصدح‭ ‬بآسفي‭ ‬من‭ ‬جديد

منذ 5 ثواني
عزيز‭ ‬المجدوب ملصق‭ ‬الدورة‭ ‬قبل‭ ‬التأجيل‭             (‬خاص‭)‬
الستاتي‭ ‬وحجيب‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الدورة‭ ‬21‭ ‬للمهرجان‭ ‬وسط‭ ‬تخوفات‭ ‬تنظيمية تنطلق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬بآسفي،‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الواحدة‭ ‬والعشرين‭ ‬للمهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬لفن‭ ‬العيطة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬فن‭ ‬العيطة‭.. ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المتعدد‭”.‬ وسبق‭ ‬للدورة‭ ‬الحالية‭ ‬أن‭ ‬تأجلت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬منتظرا‭ ‬أن‭ ‬تنظم‭ ‬خلال‭ ‬موعدها‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭أكمل القراءة »

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