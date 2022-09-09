الصباح الفني
العيطة تصدح بآسفي من جديد
الستاتي وحجيب من نجوم الدورة 21 للمهرجان وسط تخوفات تنظيمية تنطلق مساء اليوم (الجمعة) بآسفي، فعاليات الدورة الواحدة والعشرين للمهرجان الوطني لفن العيطة، تحت شعار “فن العيطة.. المشترك في المتعدد”. وسبق للدورة الحالية أن تأجلت بعد أن كان منتظرا أن تنظم خلال موعدها المعتاد في فصل الصيف،أكمل القراءة »
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