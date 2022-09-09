اذاعة وتلفزيون
قطبي يعود إلى “المورنينغ”
عاد عماد قطبي، المنشط الإذاعي والتلفزيوني، إلى تنشيط فقرة “المورنينغ” بإذاعة “شدى إف إم”، بعد مغادرة رشيد الإدريسي الذي قضى 4 مواسم في البرنامج الصباحي. ويعود قطبي إلى تنشيط الفترة الصباحية ببرنامجه “قطبي لايف شو” من السابعة صباحا إلى التاسعة، بفريق عمل جديد، مكون من مجموعة شابةأكمل القراءة »
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