fbpx
اذاعة وتلفزيون

العروسي والكلمات الجميلة

منذ 6 دقائق
 شددت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي على أهمية الكلمات الجميلة في حياتنا ووقعها الإيجابي على النفوس، من أجل التعبير عن الحب في العلاقات الإنسانية. ودعت العروسي في رسالة وجهتها إلى متابعيها على “إنستغرام” إلى الحرص على قول كلمات طيبة لمن نحب في رسالة جاء فيها “أكرموا من تحبونأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.