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العروسي والكلمات الجميلة
شددت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي على أهمية الكلمات الجميلة في حياتنا ووقعها الإيجابي على النفوس، من أجل التعبير عن الحب في العلاقات الإنسانية. ودعت العروسي في رسالة وجهتها إلى متابعيها على “إنستغرام” إلى الحرص على قول كلمات طيبة لمن نحب في رسالة جاء فيها “أكرموا من تحبونأكمل القراءة »
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