الصباح الفني
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منزل يمكن تدفئته بمجفف الشعر كشفت صحيفة “ديلي ميل” أستراليا، عن منزل يتمتع بتصميم فريد صديق للبيئة، يوفر على مالكيه الكثير من تكلفة فواتير الكهرباء بفضل إمكانية تدفئته بالكامل خلال 20 دقيقة فقط باستخدام مجفف الشعر. ويقع المنزل العصري الذي تم بناؤه في 2020، في ضاحيةأكمل القراءة »
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