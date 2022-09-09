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الصباح الفني

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منذ 19 ثانية
منزل‭ ‬يمكن‭ ‬تدفئته‭ ‬بمجفف‭ ‬الشعر كشفت‭ ‬صحيفة‭ “‬ديلي‭ ‬ميل‭” ‬أستراليا،‭ ‬عن‭ ‬منزل‭ ‬يتمتع‭ ‬بتصميم‭ ‬فريد‭ ‬صديق‭ ‬للبيئة،‭ ‬يوفر‭ ‬على‭ ‬مالكيه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬تكلفة‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬بفضل‭ ‬إمكانية‭ ‬تدفئته‭ ‬بالكامل‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬باستخدام‭ ‬مجفف‭ ‬الشعر‭.‬ ‭ ‬ويقع‭ ‬المنزل‭ ‬العصري‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بناؤه‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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