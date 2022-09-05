الصباح السياسي
بنموسى في ورطة تعويضات مجمدة
احتجاجات على استمرار تجميد مستحقات الترقيات يواجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ضغطا نقابيا بسبب استمرار تجميد مستحقات الترقيات وتأخر إعلان نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، إذ عبر يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجه على استمرار تجميد مستحقات مختلفأكمل القراءة »
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