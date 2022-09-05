الصباح السياسي
رفع الأجور لدعم القدرة الشرائية
المنظمة الديمقراطية للشغل تستعجل تنزيل السجل الاجتماعي وإصلاح النظام الجبائي طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالزيادة في أجور الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسب لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة. وأكدت المنظمة في بيان لمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، على ضرورةأكمل القراءة »
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