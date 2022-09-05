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حوادث

تخفيض عقوبة برلماني متهم بالنصب

منذ دقيقتين
راجعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء الخميس الماضي، العقوبة الحبسية المحكوم بها على برلماني سابق من حزب التقدم والاشتراكية، نصب على والدته وإخوته. وعدلتها بخفضها من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 6 أشهر حبسا نافذا، وأبقت على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.وأدين المتهم العضو السابق للأصالة والمعاصرةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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