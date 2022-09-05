حوادث
مافيا لاقتناء قروض الموظفين المعسرين
تشتغل في عدة مدن وتسقط “الغارقين في الكريدي” في حبالها عبر تلاعبات محبوكة لم تعد شبكات الاحتيال البنكي، تنشط في الخفاء، إذ طورت في الآونة الأخيرة أسلوبها، واستغلت مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم إعلانات بنكية موجهة بالأساس إلى موظفي القطاع العام، من أستاذة تعليم وموظفي الصحة وغيرهم، ممنأكمل القراءة »
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